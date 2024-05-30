Інформаційна диверсія росіян проти ТЦК — Плетенчук про ворожу пропаганду

Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Фото: Новини.LIVE

Росіяни планують чергову інформаційну атаку на Україну. Своєю пропагандою вони хочуть дискредитувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та посіяти паніку серед населення.

Про це в етері телемарафону повідомив Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.



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Чергова пропаганда окупантів

Росіяни знову намагаються посилити інформаційні атаки, знімаючи серію фейкових відео на окупованих територіях України. Вони прагнуть, щоб декорації максимально відповідали українським реаліям.

"Ми дізналися про підготовку чергової інформаційної диверсії на окупованих територіях... Знімають саме на окупованих територіях України, щоб декорації максимально відповідали українським реаліям. Там вони намагаються в негативному вигляді показати військовослужбовців ЗСУ. І в першу чергу — військових ТЦК", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Ворожа пропаганда серед населення

Ми раніше писали, що Молдова опинилася під прицілом кремлівських пропагандистських і дезінформаційних кампаній. Міністр закордонних справ республіки заявив, що його країна стала мішенню Росії в гібридній війні через географічну близькість до України та інтереси Москви.

Окрім цього, РФ продовжує намагатися відродити свій імперський статус коштом агресії проти України, однак ці спроби мають зворотний ефект. Постійні ракетні удари по Одесі, Харкову та іншим українським містам тільки посилюють патріотизм серед місцевих жителів.