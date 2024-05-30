Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Інформаційна диверсія росіян проти ТЦК — Плетенчук про ворожу пропаганду arrow

Інформаційна диверсія росіян проти ТЦК — Плетенчук про ворожу пропаганду

30 травня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Інформаційна диверсія росіян проти ТЦК — Плетенчук про ворожу пропаганду
Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни планують чергову інформаційну атаку на Україну. Своєю пропагандою вони хочуть дискредитувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та посіяти паніку серед населення. 

Про це в етері телемарафону повідомив Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
 

Читайте також:

Чергова пропаганда окупантів

Росіяни знову намагаються посилити інформаційні атаки, знімаючи серію фейкових відео на окупованих територіях України. Вони прагнуть, щоб декорації максимально відповідали українським реаліям.

"Ми дізналися про підготовку чергової інформаційної диверсії на окупованих територіях... Знімають саме на окупованих територіях України, щоб декорації максимально відповідали українським реаліям. Там вони намагаються в негативному вигляді показати військовослужбовців ЗСУ. І в першу чергу — військових ТЦК", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Ворожа пропаганда серед населення

Ми раніше писали, що Молдова опинилася під прицілом кремлівських пропагандистських і дезінформаційних кампаній. Міністр закордонних справ республіки заявив, що його країна стала мішенню Росії в гібридній війні через географічну близькість до України та інтереси Москви.  

Окрім цього, РФ продовжує намагатися відродити свій імперський статус коштом агресії проти України, однак ці спроби мають зворотний ефект. Постійні ракетні удари по Одесі, Харкову та іншим українським містам тільки посилюють патріотизм серед місцевих жителів.

Одеса
війна
дезінформація
росіяни
Одеська область
окупанти
пропаганда
Новини Одеси
окупація
ТЦК та СП
Дмитро Плетенчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище