Информационная диверсия россиян против ТЦК — Плетенчук о вражеской пропаганде
Россияне планируют очередную информационную атаку на Украину. Своей пропагандой они хотят дискредитировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и посеять панику среди населения.
Об этом в эфире телемарафона сообщил Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
Очередная пропаганда окупантов
Россияне снова пытаются усилить информационные атаки, снимая серию фейковых видео на оккупированных территориях Украины. Они стараются, чтобы декорации максимально соответствовали украинским реалиям.
"Мы узнали о подготовке очередной информационной диверсии на оккупированных территориях... Снимают именно на оккупированных территориях Украины, чтобы декорации максимально соответствовали украинским реалиям. Там они пытаются в отрицательном виде показать военнослужащих ВСУ. И в первую очередь — военных ТЦК" , — отметил Дмитрий Плетенчук.
Враждебная пропаганда среди населения
Мы ранее писали, что Молдова оказалась под прицелом кремлевских пропагандистских и дезинформационных кампаний. Министр иностранных дел республики заявил, что его страна стала мишенью России в гибридной войне из-за географической близости к Украине и интересов Москвы.
Кроме этого, РФ продолжает пытаться возродить свой имперский статус за счет агрессии против Украины однако эти попытки оказывают обратный эффект. Постоянные ракетные удары по Одессе, Харькову и другим украинским городам только усугубляют патриотизм среди местных жителей.
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