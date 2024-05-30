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Информационная диверсия россиян против ТЦК — Плетенчук о вражеской пропаганде

30 мая 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Информационная диверсия россиян против ТЦК — Плетенчук о вражеской пропаганде
Дмитрий Плетенчук, начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россияне планируют очередную информационную атаку на Украину. Своей пропагандой они хотят дискредитировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и посеять панику среди населения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
 

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Очередная пропаганда окупантов

Россияне снова пытаются усилить информационные атаки, снимая серию фейковых видео на оккупированных территориях Украины. Они стараются, чтобы декорации максимально соответствовали украинским реалиям.

"Мы узнали о подготовке очередной информационной диверсии на оккупированных территориях... Снимают именно на оккупированных территориях Украины, чтобы декорации максимально соответствовали украинским реалиям. Там они пытаются в отрицательном виде показать военнослужащих ВСУ. И в первую очередь — военных ТЦК" , — отметил Дмитрий Плетенчук.

Враждебная пропаганда среди населения

Мы ранее писали, что Молдова оказалась под прицелом кремлевских пропагандистских и дезинформационных кампаний. Министр иностранных дел республики заявил, что его страна стала мишенью России в гибридной войне из-за географической близости к Украине и интересов Москвы.

Кроме этого, РФ продолжает пытаться возродить свой имперский статус за счет агрессии против Украины  однако эти попытки оказывают обратный эффект. Постоянные ракетные удары по Одессе, Харькову и другим украинским городам только усугубляют патриотизм среди местных жителей.

Одесса
война
дезинформация
россияне
Одесская область
оккупанты
пропаганда
Новости Одессы
оккупация
ТЦК и СП
Дмитрий Плетенчук

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