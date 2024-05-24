Росія використовує Молдову для тестування своєї пропаганди, — голова МЗС РМ

Голова МЗС Молдови Міхай Попшой. Фото: ЗМІ РМ

Молдова опинилася під прицілом кремлівських пропагандистських і дезінформаційних кампаній. Міністр закордонних справ республіки заявив, що його країна стала мішенню Росії в гібридній війні через географічну близькість до України та інтереси Москви.

Про це пише видання Digi24.

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Росія поширює на території Молдови пропагандистські наративи у власних інтересах. За словами міністра закордонних справ, Молдова стала плацдармом для тестування пропагандистських і дезінформаційних методів, які потім можуть бути застосовані в інших регіонах.

"Російська Федерація використовує Молдову як розплідник, як чашку Петрі (Ємність для дослідів у біології. — Ред.), щоб випробувати свої технології впливу і втручання, а потім, якщо вони виявляться ефективними, використовувати їх в інших місцях", — пояснив Міхай Попшой.

Ми писали, що ситуація на кордоні з Придністровським регіоном Молдови залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що перебувають у тому регіоні, немає ресурсів для проведення будь-яких наступальних дій.

Також ми повідомляли, що маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки хочуть провести російські окупанти у так званому Придністров’ї. Навчання триватимуть місяць. Молдова уже відреагувала та засудила ці "ініціативи".

Додамо, що представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) активно вербують українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). Спецслужби намагаються здобути від них інформацію, яка може нашкодити Україні.