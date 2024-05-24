Россия использует Молдову для тестирования своей пропаганды, — глава МИД РМ

Глава МИД Молдовы Михай Попшой. Фото: СМИ РМ

Молдавия оказалась под прицелом кремлевских пропагандистских и дезинформационных кампаний. Министр иностранных дел республики заявил, что его страна стала мишенью России в гибридной войне из-за географической близости к Украине и интересов Москвы.

Об этом пишет издание Digi24 .

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Россия распространяет на территории Молдовы пропагандистские нарративы в своих интересах. По словам Министра иностранных дел, Молдова стала плацдармом для тестирования пропагандистских и дезинформационных методов, которые затем могут быть применены в других регионах.

"Российская Федерация использует Молдову как питомник, как чашку Петри (Емкость для опытов в биологии. — Ред.), чтобы опробовать свои технологии влияния и вмешательства, а затем, если они окажутся эффективными, использовать их в других местах" , — пояснил Михай Попшой.

Мы писали, что ситуация на границе с Приднестровским регионом Молдовы остается стабильной и контролируемой. В настоящее время у гарнизонов, находящихся в этом регионе, нет ресурсов для проведения каких-либо наступательных действий.

Также мы сообщали, что маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники хотят провести российские оккупанты в так называемом Приднестровье. Учения продлятся месяц. Молдова уже отреагировала и осудила эти "инициативы".

Добавим, что представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) активно вербуют украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Спецслужбы пытаются получить от них информацию, которая может навредить Украине.