Одеська міська військова адміністрація — чи буде створена структура

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Попри чутки про можливе створення в Одесі міської військової адміністрації, керівництво області запевняє, що це питання наразі не розглядається. Всі ресурси зосереджені на фронтових регіонах, де потрібно оперативно реагувати на виклики війни.

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Сьогодні ж у нас президент ставиться до цього так: на лінії спротиву, там де ведуться бойові дії, президент вводить адміністрацію. Це робиться тому, що депутатський корпус часто не збирається і є питання, які треба вирішувати оперативно", — зазначив очільник.

Голова адміністрації запевнив, що в мирних регіонах нема потреби створювати військові адміністрації, а всі питання вирішуються у штатному режимі та при взаємодії.

"Я коли їхав сюди, запитав, чи ми створюємо адміністрацію. Вони кажуть, ні. При фронтових областях так, у нас ні. Це питання не стояло", — додав Олег Кіпер.

Окрім цього очільник ОВА закликав голів громад, у тому числі й міського голову Одеси Геннадія Труханова не піаритися на військовій допомозі. Адже всі місто це частина області, і всі закупівлі військового призначення повинні бути від імені цілого регіону, а не конкретної установи.

"І ще раз повторюю те, що я сказав, і я це Геннадію Леонідовичу, говорив, і всім головам громади говорю. Піар-піаром, але ви користуєтесь грошами громади. Це не ваш піар. Це наш обов'язок сьогодні працювати", — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА закликав готуватися до важкого періоду з електропостачанням, адже сьогодні частина генерації зовсім зупинена через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.