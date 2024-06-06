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Олег Кипер рассказал, будет ли создана в Одессе городская военная администрация

6 июня 2024 20:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская городская военная администрация — будет ли создана структура
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на слухи о возможном создании в Одессе городской военной администрации, руководство области уверяет, что этот вопрос пока не рассматривается. Все ресурсы сосредоточены на фронтовых регионах, где необходимо оперативно реагировать на вызовы войны.

Об этом на пресс брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Сегодня же у нас президент относится к этому так: на линии сопротивления, там, где ведутся боевые действия, президент вводит администрацию. Это делается потому, что депутатский корпус часто не собирается и есть вопросы, которые нужно решать оперативно", — отметил глава.

Глава администрации заверил, что в мирных регионах нет необходимости создавать военные администрации, а все вопросы решаются в штатном режиме и при взаимодействии.

"Я когда ехал сюда, спросил, создаем ли мы администрацию. Они говорят, нет. При фронтовых областях да, у нас нет. Этот вопрос не стоял", — добавил Олег Кипер.

Кроме этого, глава ОВА призвал глав громад, в том числе и городского голову Одессы Геннадия Труханова, не пиариться на военной помощи. Ведь весь город — это часть области, и все закупки военного назначения должны быть от имени целого региона, а не конкретного учреждения.

"И еще раз повторяю то, что я сказал, и я это Геннадию Леонидовичу, говорил, и всем главам громадны говорю. Пиар-пиаром, но вы пользуетесь деньгами громады. Это не ваш пиар. Это наша обязанность сегодня работать", — отметил Кипер.

Напомним, глава Одесской ОВО призвал готовиться к тяжелому периоду с электроснабжением, ведь сегодня часть генерации совсем остановлена из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Одесса
Олег Кипер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

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