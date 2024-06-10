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Лідер невизнаної ПМР спростував заяви про пропозицію об'єднання з Молдовою

10 червня 2024 18:10
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Красносільський спростував те, що він писав листа Майї Санду
Лідер так званого Придністров'я Вадим Красносільський. Фото: молдавські ЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вадим Красносільський, лідер так званого Придністров'я, спростував заяви лідера Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона про те, що два роки тому він написав нібито листа до керівництва Молдови з пропозицією об'єднатися. На його думку, або Додона "вводять в оману", або він "свідомо перекручує" звернень Красносільського до президента РМ.

Про це Вадим Красносільський заявив у своєму телеграм-каналі. 

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За словами Красносільського, він не раз — і письмово, і публічно — закликав керівництво Молдови продовжити політичний діалог, проте об'єднання з Молдовою це не стосувалось.

 "Як раніше, так і надалі придністровський народ і керівництво регіону єдині в думці про майбутнє Придністров'я — це незалежність і міжнародне визнання. А Ваші інсинуації вважаю недоречними", — написав він.

Красносільський заявив, що Ігорю Додону начебто слід уважніше ставитися до історії Республіки Молдова. Зокрема, вивчити Декларації про Незалежність. На його думку, єдиним правильним рішенням начебто є визнання так званої Придністровської Молдавської Республіки.

"Раджу уважніше ставитися до змісту та суті звернень, які надходять, і найголовніше — нарешті вивчити новітню історію Республіки Молдова та її законодавство, передусім Декларацію про незалежність РМ. На цій підставі прийняти єдине правильне рішення — визнати Придністровську Молдавську Республіку", — написав він.

Нагадаємо, що експрезидент Молдови та лідер партії соціалістів Ігор Додон заявив про можливість військового втручання України у так званий придністровський конфлікт. Він припустив, що згоду на це може дати влада Кишинева.

ситуація на кордоні з Придністровським регіоном Молдови залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що перебувають у тому регіоні, немає ресурсів для проведення будь-яких наступальних дій. 

Додамо, що вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.

Одеса
Новини Одеси
конфлікт
Молдова
Придністров'я
Мая Санду
президент

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