Лідер невизнаної ПМР спростував заяви про пропозицію об'єднання з Молдовою
Вадим Красносільський, лідер так званого Придністров'я, спростував заяви лідера Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона про те, що два роки тому він написав нібито листа до керівництва Молдови з пропозицією об'єднатися. На його думку, або Додона "вводять в оману", або він "свідомо перекручує" звернень Красносільського до президента РМ.
Про це Вадим Красносільський заявив у своєму телеграм-каналі.
За словами Красносільського, він не раз — і письмово, і публічно — закликав керівництво Молдови продовжити політичний діалог, проте об'єднання з Молдовою це не стосувалось.
"Як раніше, так і надалі придністровський народ і керівництво регіону єдині в думці про майбутнє Придністров'я — це незалежність і міжнародне визнання. А Ваші інсинуації вважаю недоречними", — написав він.
Красносільський заявив, що Ігорю Додону начебто слід уважніше ставитися до історії Республіки Молдова. Зокрема, вивчити Декларації про Незалежність. На його думку, єдиним правильним рішенням начебто є визнання так званої Придністровської Молдавської Республіки.
"Раджу уважніше ставитися до змісту та суті звернень, які надходять, і найголовніше — нарешті вивчити новітню історію Республіки Молдова та її законодавство, передусім Декларацію про незалежність РМ. На цій підставі прийняти єдине правильне рішення — визнати Придністровську Молдавську Республіку", — написав він.
Нагадаємо, що експрезидент Молдови та лідер партії соціалістів Ігор Додон заявив про можливість військового втручання України у так званий придністровський конфлікт. Він припустив, що згоду на це може дати влада Кишинева.
ситуація на кордоні з Придністровським регіоном Молдови залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що перебувають у тому регіоні, немає ресурсів для проведення будь-яких наступальних дій.
Додамо, що вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.
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