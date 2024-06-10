Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Лидер непризнанной ПМР опроверг заявления о предложении объединения с Молдовой arrow

Лидер непризнанной ПМР опроверг заявления о предложении объединения с Молдовой

10 июня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Красносельский опроверг то, что он писал письмо Майе Санду
Лидер так называемого Приднестровья Вадим Красносельский. Фото: молдавские СМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вадим Красносельский, лидер так называемого Приднестровья , опроверг заявления лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона о том, что два года назад он написал якобы письмо руководству Молдовы с предложением объединиться. По его мнению, либо Додона "вводят в заблуждение", либо он "сознательно извращает" обращений Красносельского к президенту РМ.

Об этом Вадим Красносельский заявил в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

По словам Красносельского, он не раз — и в письменном виде, и публично — призвал руководство Молдовы продолжить политический диалог, однако объединение с Молдовой это не касалось.

"Как раньше, так и дальше приднестровский народ и руководство региона едины во мнении о будущем Приднестровья — это независимость и международное признание. А Ваши инсинуации считаю неуместными" , — написал он.

Красносельский заявил, что Игорю Додону вроде бы следует внимательнее относиться к истории Республики Молдова. В частности, изучить Декларацию о Независимости. По его мнению, единственным правильным решением является признание так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

"Советлю внимательнее относиться к содержанию и сущности поступающих обращений и самое главное — наконец-то изучить новейшую историю Республики Молдова и ее законодательство, прежде всего Декларацию о независимости РМ. На этом основании принять единственное правильное решение — признать Приднестровскую Молдавскую Республику" , — написал он.

Напомним, что экспрезидент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон заявил о возможности военного вмешательства Украины в так называемый приднестровский конфликт. Он предположил, что согласие на это могут дать власти Кишинева.

ситуация на границе с Приднестровским регионом Молдовы остается стабильной и контролируемой. В настоящее время у гарнизонов, находящихся в этом регионе, нет ресурсов для проведения каких-либо наступательных действий.

Добавим, что вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья. Ведь именно так называемая ПМР уже долгое время является источником пропаганды и дезинформации, направленной на подрыв стабильности в Украине.

Одесса
Новости Одессы
конфликт
Молдова
Приднестровье
Майя Санду
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня