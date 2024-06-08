Придністров'я стане "другим фронтом" у війні проти України, — експрезидент Молдови

Експрезидент Молдови вважає, що так зване Придністров'я стане "другим фронтом" у війні
Колишній президент Молдови та лідер партії соціалістів Ігор Додон заявив про можливість військового втручання України у так званий придністровський конфлікт. Він припустив, що згоду на це може дати влада Кишинева.
Про це повідомляють молдавські ЗМІ.
Ігор Додон вважає, що деякі західні політики можуть розглядати сценарії, за яких окуповане Росією Придністров'я стане новою гарячою точкою. За його словами, ситуація на фронті в Україні може вплинути на розвиток подій у регіоні. Зазначимо, що він не надав конкретної інформації для підтвердження своїх слів, Додон посилався на давні заяви українських чиновників, зокрема колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Якщо там фронт прорветься і піде в наш бік, напевно, дуже серйозно розглядають Молдову як гарячу точку. Я не думаю, що Кишинів атакуватиме Придністров'я, впевнений, що на це не підуть. Але ось українці. Хоча я чув офіційну позицію президента Зеленського, що вони визнають територіальну цілісність Молдови", — заявив Додон.
Нагадаємо, ситуація на кордоні з Придністровським регіоном Молдови залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що перебувають у тому регіоні, немає ресурсів для проведення будь-яких наступальних дій.
Також ми писали, що вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.
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