Експрезидент Молдови Ігор Додон. Фото: росЗМІ

Колишній президент Молдови та лідер партії соціалістів Ігор Додон заявив про можливість військового втручання України у так званий придністровський конфлікт. Він припустив, що згоду на це може дати влада Кишинева.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

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Ігор Додон вважає, що деякі західні політики можуть розглядати сценарії, за яких окуповане Росією Придністров'я стане новою гарячою точкою. За його словами, ситуація на фронті в Україні може вплинути на розвиток подій у регіоні. Зазначимо, що він не надав конкретної інформації для підтвердження своїх слів, Додон посилався на давні заяви українських чиновників, зокрема колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Якщо там фронт прорветься і піде в наш бік, напевно, дуже серйозно розглядають Молдову як гарячу точку. Я не думаю, що Кишинів атакуватиме Придністров'я, впевнений, що на це не підуть. Але ось українці. Хоча я чув офіційну позицію президента Зеленського, що вони визнають територіальну цілісність Молдови", — заявив Додон.

Нагадаємо, ситуація на кордоні з Придністровським регіоном Молдови залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що перебувають у тому регіоні, немає ресурсів для проведення будь-яких наступальних дій.

Також ми писали, що вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.