Экспрезидент Молдовы Игорь Додон. Фото: РосСМИ

Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон заявил о возможности военного вмешательства Украины в так называемый приднестровский конфликт. Он предположил, что согласие на это могут дать власти Кишинева.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

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Игорь Додон считает, что некоторые западные политики могут рассматривать сценарии, по которым оккупированное Россией Приднестровье станет новой горячей точкой. По его словам ситуация на фронте в Украине может повлиять на развитие событий в регионе. Отметим, что он не предоставил конкретную информацию для подтверждения своих слов, Додон ссылался на давние заявления украинских чиновников, в частности бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Если там фронт прорвется и пойдет в нашу сторону, наверное, очень серьезно рассматривают Молдову как горячую точку. Я не думаю, что Кишинев атакует Приднестровье, уверен, что на это не пойдут. Но вот украинцы. Хотя я слышал официальную позицию президента Зеленского, что они признают территориальную целостность Молдовы", — заявил Додон.

Напомним, ситуация на границе с Приднестровским регионом Молдовы остается стабильной и контролируемой. В настоящее время у гарнизонов, находящихся в этом регионе, нет ресурсов для проведения каких-либо наступательных действий.

Также мы писали, что вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья. Ведь именно так называемая ПМР уже долгое время является источником пропаганды и дезинформации, направленной на подрыв стабильности в Украине.