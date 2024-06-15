Возвращение домой — Молдова готова к мирной реинтеграции Приднестровья

Молдавско-приднестровская граница. Фото: Nokta.md

Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ — Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и сделал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой.

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"Если мы говорим о ПМР, которую создал кремль в начале 90-х, отобрав у нас контроль, и поставил вопрос нашей независимости. Он сделал так, что Молдова выступает ограниченной в суверенитете. Но мы, несмотря ни на что, хотим найти самое мирное решение этого конфликта", — рассказал Попшой.

Процесс реинтеграции

По словам дипломата, сегодня на территории так называемого Приднестровья проживает 55% россиян, однако они, как и остальное население, стремятся к реинтеграции в Молдову. Этот процесс продолжается на всех уровнях, даже на экономическом, ведь большая часть производства их товаров направлена в страны ЕС.

"Это действительно определенный оксюморон. У нас нет конфликта внутри — это кремлевский конструкт. Статус нейтральности Молдовы распространяется и транслируется, но мы должны понимать, что именно Кремль — та часть, которая нарушила нейтральность и зашла с оружием в наш регион", — добавил глава. МИД Молдавии.

Помощь украинцам

Отдельно Михай Попшой отметил, что после полномасштабной войны Молдова увеличила количество помощи Украине. Больше всего это чувствуют беженцы, для которых создаются комфортные условия для проживания.

"Агрессия РФ касается и Молдовы, и мы делаем все, чтобы стоять рядом с Украиной и помогать беженцам. Мы их интегрируем в образование, здоровье, рынок труда. Мы знаем, что храбрость Украины и ее людей помогают Молдове быть в безопасности. Именно поэтому я здесь, чтобы помогать в дальнейшем", — подытожил дипломат.

Ситуация на границе с Приднестровским регионом Молдовы остается стабильной и контролируемой. В настоящее время у гарнизонов, находящихся в этом регионе, нет ресурсов для проведения каких-либо наступательных действий.

Добавим, что вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья. Ведь именно так называемая ПМР уже долгое время является источником пропаганды и дезинформации, направленной на подрыв стабильности в Украине.