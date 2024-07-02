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Сразу два самолета НАТО возле Одесской области — детали миссий разведчиков

2 июля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на миссию сегодня, 2 июля: детали
Самолеты на патрулировании. Фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолёт НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon, вышел на патрулирование вблизи Одесчины. Сегодня, 2 июля, вместе с ним патрулирует дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Авиация НАТО контролирует ситуацию вблизи нашего региона и непризнанного Приднестровья.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Он патрулирует в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией в приграничных регионах Украины и Молдовы.

Boeing P-8A Посеидон
Движение разведчика. Фото: скриншот с Flightradar

Дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker прибыл в Черное море из соседней Польши. Сам KC-135 сконструирован на базе лайнера Boeing 707. Stratotanker имеет максимальную взлетную массу 146 тонн при собственной пустой массе 44,6. Он способен развивать скорость до 933 км/ч и преодолевать 5,5 тыс. км.

Boeing KC-135R Stratotanker
Движение дозаправщика. Фото: скриншот с Flightradar

Больше об угрозе от оккупантов

Мы писали, что по состоянию на 2 июля, русские захватчики вывели в Черное море дополнительные боевые корабли. Кроме того, флот оккупантов наблюдается и в Азовском и Средиземном морях.

Также мы писали, что Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ — Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и сделал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.

Одесса разведка Молдова НАТО самолет Румыния Одесская область Новости Одессы авиация

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