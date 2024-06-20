Літаки НАТО на патрулюванні сьогодні, 20 червня: маршрут

Одразу два розвідувальника НАТО патрулюють близько Одеської області — деталі місій
Розвідувальні літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії сьогодні, 20 червня. Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 спостерігають за ситуацією біля Одеського регіону, чорноморського узбережжя й поблизу невизнаного Придністров'я.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Що відомо про авіацію
Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon патрулює близько південних кордонів Одеської області. Розвідувальник перебуває у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією у Чорному морі. Відомо, що він злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії.
Він відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.
Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії.
Bombardier Challenger 650 оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку.
Більше про ситуацію у Чорному морі
Ми писали, що сьогодні, 20 червня, росіяни й надалі тримають споряджений ракетоносій у Чорному морі. Також кораблі із "Калібрами" на борту спостерігаються в Азовському та Середземному морях, тому загроза обстрілів зберігається.
Також ми повідомляли, що Україна продовжує героїчну боротьбу проти кораблів росіян, які намагаються сховатися від ударів у портах на інших окупованих територіях. Для того, аби знищувати одиниці флоту ЧФ РФ, Сили оборони потребують підтримки партнерів.
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