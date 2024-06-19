Літаки розвідки НАТО вийшли на патрулювання поблизу Одещини: деталі

Літак НАТО патрулює близько Одещини. Ілюстративне фото: Naval Technology

Розвідувальні літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії сьогодні, 19 червня. Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 спостерігають за ситуацією біля Одеського регіону й поблизу невизнаного Придністров'я.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon патрулює близько південних кордонів Одеської області. Розвідувальник перебуває у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією близько Придністровського регіону.

Маршрут літака Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот



Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії.

Маршрут літака Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот



Bombardier Challenger 650 оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що сьогодні, 19 червня, росіяни тримають споряджений ракетоносій у Чорному морі. Також кораблі із "Калібрами" на борту спостерігаються в Азовському та Середземному морях.

Також ми повідомляли, що Україна продовжує героїчну боротьбу проти кораблів росіян, які намагаються сховатися від ударів у портах на інших окупованих територіях. Для того, аби знищувати одиниці флоту ЧФ РФ, Сили оборони потребують підтримки партнерів.