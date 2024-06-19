Самолеты разведки НАТО вышли на патрулирование вблизи Одесчины: детали

Самолет НАТО патрулирует около Одесской области. Иллюстративное фото: Naval Technology

Разведывательные самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии сегодня, 19 июня. Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 наблюдают за ситуацией возле Одесского региона и вблизи непризнанного Приднестровья.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области. Разведчик находится в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией около Приднестровского региона.

Маршрут самолета Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничана" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии.

Маршрут самолета Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме.

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Мы писали, что сегодня, 19 июня, россияне держат снаряженный ракетоноситель в Черном море. Также корабли с "Калибрами" на борту наблюдаются в Азовском и Средиземном морях.

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