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Самолеты НАТО замечены вблизи Одесчины — активность американской разведки повышена

19 июня 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолеты разведки НАТО вышли на патрулирование вблизи Одесчины: детали
Самолет НАТО патрулирует около Одесской области. Иллюстративное фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Разведывательные самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии сегодня, 19 июня. Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 наблюдают за ситуацией возле Одесского региона и вблизи непризнанного Приднестровья.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области. Разведчик находится в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией около Приднестровского региона.

Самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около Одесской области 19 июня
Маршрут самолета Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничана" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии.

Самолет Bombardier Challenger 650 патрулирует около Одесской области 19 июня
Маршрут самолета Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 19 июня, россияне держат снаряженный ракетоноситель в Черном море. Также корабли с "Калибрами" на борту наблюдаются в Азовском и Средиземном морях.

Также мы сообщали, что Украина продолжает героическую борьбу против кораблей россиян, пытающихся укрыться от ударов в портах на других оккупированных территориях. Для того чтобы уничтожать единицы флота ЧФ РФ, Силы обороны нуждаются в поддержке партнеров.

Румыния
авиация
война
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разведка
Одесса
НАТО
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