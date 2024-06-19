Що потрібно Україні ля повтої перемоги у Чорному морі

Вибух у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Україна продовжує героїчну боротьбу проти кораблів росіян, які намагаються сховатися від ударів у портах на інших окупованих територіях. Для того, аби знищувати одиниці флоту ЧФ РФ, Сили оборони потребують підтримки партнерів.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамідзе.

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Політик наголосив на праві України захищатися і нарощувати свою бойову міць, завдаючи ударів по російських кораблях, незалежно від їхнього розташування. Для цього бійцям, які воюють за свою незалежність та суверенність, потрібна підтримка партнерів у вигляді далекобійної зброї.

"Україна продовжує свою героїчну боротьбу проти російського окупаційного флоту. Це відбуватиметься всюди, де ці окупанти перебуватимуть, незважаючи на назву порту. Я абсолютно впевнений, що за допомогою наших друзів Україна розвиватиме свій потенціал дроновий та інший, який не дає російському окупаційному флоту розгорнутися та досягати тих цілей, які для них були важливими. Та зараз зрозуміло, що Україна перемогла російський флот", — додав Гіоргі Барамідзе.

Через серйозні втрати на воді російський флот опинився у пастці в своїх портах, включаючи окуповані території Грузії. Натомість ворог намагається розмістити свої кораблі у портах Сухумі та Очамчире, ховаючись від ударів Сил оборони.

"Російський флот перебуває в ув'язненні в якихось своїх гаванях і портах, які вони досі використовують. На жаль, це стосується й окупованих територій Грузії, де вони теж хочуть прилаштувати свої кораблі", — прокоментував Гіоргі Барамібдзе.

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