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Російський флот у пастці — що потрібно для повного його знищення

19 червня 2024 11:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Що потрібно Україні ля повтої перемоги у Чорному морі
Вибух у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Україна продовжує героїчну боротьбу проти кораблів росіян, які намагаються сховатися від ударів у портах на інших окупованих територіях. Для того, аби знищувати одиниці флоту ЧФ РФ, Сили оборони потребують підтримки партнерів. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповів колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамідзе.

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Політик наголосив на праві України захищатися і нарощувати свою бойову міць, завдаючи ударів по російських кораблях, незалежно від їхнього розташування. Для цього бійцям, які воюють за свою незалежність та суверенність, потрібна підтримка партнерів у вигляді далекобійної зброї.

"Україна продовжує свою героїчну боротьбу проти російського окупаційного флоту. Це відбуватиметься всюди, де ці окупанти перебуватимуть, незважаючи на назву порту. Я абсолютно впевнений, що за допомогою наших друзів Україна розвиватиме свій потенціал дроновий та інший, який не дає російському окупаційному флоту розгорнутися та досягати тих цілей, які для них були важливими. Та зараз зрозуміло, що Україна перемогла російський флот", — додав Гіоргі Барамідзе.

Через серйозні втрати на воді російський флот опинився у пастці в своїх портах, включаючи окуповані території Грузії. Натомість ворог намагається  розмістити свої кораблі у портах Сухумі та Очамчире, ховаючись від ударів Сил оборони.

"Російський флот перебуває в ув'язненні в якихось своїх гаванях і портах, які вони досі використовують. На жаль, це стосується й окупованих територій Грузії, де вони теж хочуть прилаштувати свої кораблі", — прокоментував Гіоргі Барамібдзе.  

Більше про захист Чорного моря

Ми писали, на Black Sea Security Forum премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що безпека в Чорному морі залежить від повернення Криму. Окрім цього, звільнення Криму допоможе цивільному судноплавству та морському експорту.

Також ми повідомляли, що Бріджит Брінк на Black Sea Security Forum заявила, що Чорноморський гуманітарний коридор є важливою економічною складовою  для України, особливо у скрутних умовах збройної агресії РФ.

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Чорне море
Одеська область
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Одеса
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окупація
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