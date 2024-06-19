Что нужно Украине у полной победы в Черном море

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Российский флот в ловушке — что нужно для полного его уничтожения

19 июня 2024 11:00
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Украина продолжает героическую борьбу против кораблей россиян, пытающихся укрыться от ударов в портах на других оккупированных территориях. Для того чтобы уничтожать единицы флота ЧФ РФ, Силы обороны нуждаются в поддержке партнеров.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамидзе.

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Политик отметил право Украины защищаться и наращивать свою боевую мощь, нанося удары по российским кораблям независимо от их расположения. Для этого бойцам, воюющим за свою независимость и суверенность, нужна поддержка партнеров в виде дальнобойного оружия.

"Украина продолжает свою героическую борьбу против российского оккупационного флота. Это будет происходить повсюду, где эти оккупатны будут находиться, несмотря на название порта. Я абсолютно уверен, что с помощью наших друзей Украина будет развивать свой потенциал дронов и другой, который не дает российскому оккупационному флоту развернуться и достигать тех целей, которые для них были важны.И сейчас понятно, что Украина победила российский флот", — добавил Гиорги Барамидзе.

Из-за серьезных потерь на воде российский флот оказался в ловушке в своих портах, включая оккупированные территории Грузии. Враг пытается разместить свои корабли в портах Сухуми и Очамчире, скрываясь от ударов Сил Обороны.

"Российский флот находится в заключении в каких-то своих гаванях и портах, которые они до сих пор используют. К сожалению, это касается и оккупированных территорий Грузии, где они тоже хотят пристроить свои корабли", — прокомментировал Гиорги Барамибдзе.

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Также мы сообщали, что Бриджит Бринк на Black Sea Security Forum заявила, что Черноморский гуманитарный коридор является важной экономической составляющей для Украины, особенно в сложных условиях вооруженной агрессии РФ.

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