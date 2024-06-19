Что нужно Украине у полной победы в Черном море

Взрыв в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Украина продолжает героическую борьбу против кораблей россиян, пытающихся укрыться от ударов в портах на других оккупированных территориях. Для того чтобы уничтожать единицы флота ЧФ РФ, Силы обороны нуждаются в поддержке партнеров.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамидзе.

Читайте также:

Политик отметил право Украины защищаться и наращивать свою боевую мощь, нанося удары по российским кораблям независимо от их расположения. Для этого бойцам, воюющим за свою независимость и суверенность, нужна поддержка партнеров в виде дальнобойного оружия.

"Украина продолжает свою героическую борьбу против российского оккупационного флота. Это будет происходить повсюду, где эти оккупатны будут находиться, несмотря на название порта. Я абсолютно уверен, что с помощью наших друзей Украина будет развивать свой потенциал дронов и другой, который не дает российскому оккупационному флоту развернуться и достигать тех целей, которые для них были важны.И сейчас понятно, что Украина победила российский флот", — добавил Гиорги Барамидзе.

Из-за серьезных потерь на воде российский флот оказался в ловушке в своих портах, включая оккупированные территории Грузии. Враг пытается разместить свои корабли в портах Сухуми и Очамчире, скрываясь от ударов Сил Обороны.

"Российский флот находится в заключении в каких-то своих гаванях и портах, которые они до сих пор используют. К сожалению, это касается и оккупированных территорий Грузии, где они тоже хотят пристроить свои корабли", — прокомментировал Гиорги Барамибдзе.

Больше о защите Черного моря

Мы писали, что на Black Sea Security Forum премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что безопасность в Черном море зависит от возвращения Крыма. Кроме этого, освобождение Крыма поможет гражданскому судоходству и морскому экспорту.

Также мы сообщали, что Бриджит Бринк на Black Sea Security Forum заявила, что Черноморский гуманитарный коридор является важной экономической составляющей для Украины, особенно в сложных условиях вооруженной агрессии РФ.