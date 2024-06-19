Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворожих кораблів на чергуванні побільшало — яка загроза для Одещини arrow

Ворожих кораблів на чергуванні побільшало — яка загроза для Одещини

19 червня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рух ворожого флоту станом на середу, 19 червня: ВМС ЗСУ
Кораблі на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок середи, 19 червня, ворог збільшив кількість бойових кораблів на чергуванні у Чорному та Азовському морях. Серед них також є й ракетоносії, що мають у спорядженні ракети типу "Калібр". Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • У Чорному морі присутні 2 ворожих кораблі, 1 з них — ракетоносій з 4 "Калібрами"; 
  • в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Серед них є 2 ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 16 "Калібри";
  • в Середземному морі перебуває один ракетоносій із вірогідним залпом у 8 "Калібрів".
Ворожий флот у морях на 19 червня
Рух флоту росіян. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшло до Чорного моря 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря — 5 суден, з них 2 рухалися з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що над Чорним морем постійно фіксується російська авіація. Літаки, бомбардувальники та дрони-розвідники патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.

Ми також писали, що знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не у пріоритеті Сил оборони України. Наразі менше чверті загального навантаження проходить через цю незаконну споруду.

Додамо, що РФ усе ще продовжує стягувати системи ППО до тимчасово окупованого Криму. Однак ЗСУ вправно знищують пускові установки та "очі" окупантів. Усе це робиться для майбутніх маневрів.

війна в Україні
ВМС
війна
Чорне море
флот
Одеса
російські війська
Азовське море
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту