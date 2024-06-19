Рух ворожого флоту станом на середу, 19 червня: ВМС ЗСУ

Кораблі на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок середи, 19 червня, ворог збільшив кількість бойових кораблів на чергуванні у Чорному та Азовському морях. Серед них також є й ракетоносії, що мають у спорядженні ракети типу "Калібр". Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі присутні 2 ворожих кораблі, 1 з них — ракетоносій з 4 "Калібрами";

в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Серед них є 2 ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 16 "Калібри";

в Середземному морі перебуває один ракетоносій із вірогідним залпом у 8 "Калібрів".

Рух флоту росіян. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшло до Чорного моря 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря — 5 суден, з них 2 рухалися з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що над Чорним морем постійно фіксується російська авіація. Літаки, бомбардувальники та дрони-розвідники патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.

Ми також писали, що знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не у пріоритеті Сил оборони України. Наразі менше чверті загального навантаження проходить через цю незаконну споруду.

Додамо, що РФ усе ще продовжує стягувати системи ППО до тимчасово окупованого Криму. Однак ЗСУ вправно знищують пускові установки та "очі" окупантів. Усе це робиться для майбутніх маневрів.