Движение вражеского флота по состоянию на среду, 19 июня: ВМС ВСУ

Вражеских кораблей на дежурстве стало больше — какая угроза для Одесчины
По состоянию на утро среды, 19 июня, враг увеличил количество боевых кораблей на дежурстве в Черном и Азовском морях. Среди них также есть и ракетоносители, имеющие в снаряжении ракеты типа "Калибр". Следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов остается высокой.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море присутствуют 2 вражеских корабля, 1 из них — ракетоноситель с 4 "Калибрами";
- в Азовском море — 8 кораблей оккупантов. Среди них есть 2 ракетоносителя с вероятным суммарным залпом в 16 "Калибры";
- в Средиземном море находится один ракетоноситель с вероятным залпом в 8 "Калибров".
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошло до Черного моря 7 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А к Азовского моря — 5 судов, из них 2 двигались из Босфора.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.
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Напомним, что над Черным морем постоянно фиксируется российская авиация. Самолеты, бомбардировщики и дроны-разведчики патрулируют акваторию и иногда заходят на юг Украины.
Мы также писали, что уничтожение Крымского моста, ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не в приоритете сил обороны Украины. В настоящее время менее четверти общей нагрузки проходит через это незаконное сооружение.
Добавим, что РФ все еще продолжает стягивать системы ПВО во временно оккупированный Крым. Однако ВСУ умело уничтожают пусковые установки и "глаза" оккупантов. Все это делается для будущих маневров.
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