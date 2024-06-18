Рух кораблів ворожого флоту станом на 18 червня: ВМС

Пуски ракет з кораблів. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на ранок вівторка, 18 червня, на чергуванні у Чорному морі фіксується споряджений ракетоносій ворога. Також кораблі росіян спостерігаються в Азовському та Середземному морях. Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже флот окупантів не перестає маневрувати у морях.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі присутній ворожий корабель, він є ракетоносієм з 4 "Калібрами";

в Азовському морі — 6 кораблів окупантів. Серед них є 3 ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";

в Середземному морі перебуває один ракетоносій із вірогідним залпом у 8 "Калібрів".

Кількість кораблів у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшло до Чорного моря 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря — три судна, з них одне рухалось із Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не занурювались у воду.

Ми також писали, що знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не у пріоритеті Сил оборони України. Наразі менше чверті загального навантаження проходить через цю незаконну споруду.

Додамо, на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".