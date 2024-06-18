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Корабли с ракетами на борту дежурят в Черном море — какую угрозу представляют

18 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение кораблей вражеского флота на 18 июня: ВМС
Пуск ракет с кораблей. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро вторника, 18 июня, на дежурстве в Черном море фиксируется снаряженный ракетоноситель врага. Также корабли россиян наблюдаются в Азовском и Средиземном морях. Следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь флот оккупантов не перестает маневрировать в морях.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море присутствует вражеский корабль, он является ракетоносителем с 4 "Калибрами";
  • в Азовском море — 6 кораблей оккупантов. Среди них есть 3 ракетоносителя с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";
  • в Средиземном море находится один ракетоноситель с вероятным залпом в 8 "Калибров".
Вражеский флот по состоянию на 18 июня
Количество кораблей в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошло до Черного моря — 12 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А к Азовому морю — 3 судна, из них 1 двигалось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не погружались в воду.

Мы также писали, что уничтожение Крымского моста , ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не в приоритете Сил Обороны Украины. В настоящее время менее четверти общей нагрузки проходит через это незаконное сооружение.

Добавим, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн" .

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Одесса
Азовское море
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