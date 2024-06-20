Самолеты НАТО на патрулировании сегодня, 20 июня: маршрут

Сразу два разведчика НАТО патрулируют около Одесской области — детали миссий
Разведывательные самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии сегодня, 20 июня. Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 наблюдают за ситуацией возле Одесского региона, черноморского побережья и вблизи непризнанного Приднестровья.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Что известно об авиации
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области. Разведчик находится в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией в Черном море. Известно, что он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии.
Он известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.
Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии.
Bombardier Challenger 650 оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи.
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Мы писали, что сегодня, 20 июня, россияне и дальше держат снаряженный ракетоноситель в Черном море. Также корабли с "Калибрами" на борту наблюдаются в Азовском и Средиземном морях, поэтому угроза обстрелов сохраняется.
Также мы сообщали, что Украина продолжает героическую борьбу против кораблей россиян, пытающихся укрыться от ударов в портах на других оккупированных территориях. Для того чтобы уничтожать единицы флота ЧФ РФ, Силы обороны нуждаются в поддержке партнеров.
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