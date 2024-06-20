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Сразу два разведчика НАТО патрулируют около Одесской области — детали миссий

20 июня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолеты НАТО на патрулировании сегодня, 20 июня: маршрут
Самолет Bombardier Challenger 650 в воздухе. Фото: Bombardier Defense
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Разведывательные самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии сегодня, 20 июня. Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 наблюдают за ситуацией возле Одесского региона, черноморского побережья и вблизи непризнанного Приднестровья.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области. Разведчик находится в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией в Черном море. Известно, что он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Самолет НАТО вблизи Одесской области 21 июня
Маршрут самолета Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Он известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии.

Самолет НАТО около Молдовы 21 июня
Маршрут самолета Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 20 июня, россияне и дальше держат снаряженный ракетоноситель в Черном море. Также корабли с "Калибрами" на борту наблюдаются в Азовском и Средиземном морях, поэтому угроза обстрелов сохраняется.

Также мы сообщали, что Украина продолжает героическую борьбу против кораблей россиян, пытающихся укрыться от ударов в портах на других оккупированных территориях. Для того чтобы уничтожать единицы флота ЧФ РФ, Силы обороны нуждаются в поддержке партнеров.

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