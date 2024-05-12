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Одразу три літаки НАТО ведуть розвідку над Чорним морем — деталі

12 травня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одразу три літаки НАТО ведуть розвідку над Чорним морем — деталі
Розвідник Sikorsky HH-60M Black Hawk. Фото: Flightradar
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Американські розвідувальники фіксуються зараз, 12 травня, біля південних кордонів Одещини. Помічені одразу три літаки: Sikorsky HH-60M Black Hawk, Boeing Bombardier Challenger 650 та Boeing P-8A Poseidon. Вони патрулюють у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює Sikorsky HH-60M Black Hawk

Розвідник зараз знаходиться у повітряному просторі Румунії, а саме в Констанці. Інформація про зліт літака наразі відсутня. Sikorsky HH-60M Black Hawk — американський тактичний багатоцільовий вертоліт. Він може долати 361 км без дозаправки. Також вертольоти оснащені технологіями для захисту від ракет класу "земля-повітря", зокрема цифровими датчиками радіолокаційних попереджень, лазерною системою попередження тощо.

Одразу три літаки НАТО ведуть розвідку над Чорним морем — деталі - фото 1
Рух Sikorsky HH-60M Black Hawk. Фото: скриншот

Де патрулює Boeing P-8A Poseidon

Літак патрулює за 30 кілометрів від Ізмаїлу. Він також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря, контролюючи ситуацію на воді. Відомо, що Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Одразу три літаки НАТО ведуть розвідку над Чорним морем — деталі - фото 2
Рух Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 Artemis над Чорним морем

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому Шауляй у Литві та проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Він оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

Одразу три літаки НАТО ведуть розвідку над Чорним морем — деталі - фото 3
Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, станом на сьогодні, 12 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста. 

Одеса
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