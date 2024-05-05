Терор Одещини — Братчук розповів, яку ціль переслідують окупанти
Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Економічний терор
За словами військового наразі стратегія ворога полягає в тому, щоб Одеський регіон не міг допомагати фронту. Він заспокоює, що у росіян ніколи не було й немає достатніх ресурсів, щоб висадити десант в місті.
"Якщо брати економічні військові аспекти, зрозуміло, що це намагання бити по наших ресурсах: по енергетичній та критичній інфраструктурі. Це вони роблять для того, щоб зменшити, ну скажемо так, промисловий економічний потенціал. Ну і військовий. В тому числі нашого регіону", — додав військовий.
Панівні настрої
Однак, на думку речника, це лише одна частина їхнього плану. Друга частина цього терору полягає в спробі викликати панічний страх серед місцевого населення.
"Це емоційний терор людей. Ворог намагається загнати людину в кімнату страху, адже страх - це емоція, коли людиною найлегше керувати… Але ворог не досягнув мети ні у панічних настроях, ні у своїх планах", — сказав він.
Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.
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