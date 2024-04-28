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Сергій Братчук розказав, коли виникла ідея збивати дрони за допомогою літака ЯК-52

28 квітня 2024 10:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сергій Братчук розказав, коли виникла ідея збивати дрони за допомогою літака ЯК-52
Вид з кабіни пілота літака Як-52. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вчора вдень на Одещині поршневий навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник. Відео роботи по ворожих цілях швидко облетіло мережу. Відомо, що літак  вперше використовувався для захисту повітряного простору, але сама ідея не нова. 

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Я можу сказати так: що така ідея з'явилася ще минулого року. Про це довго говорили, і ми бачимо, що реалізація насправді відбулася. Я вам скажу, що це вразило звичайно мешканців південних теренів нашої держави, зокрема одеситів", — сказав військовий.

За словами Братчука, ця стратегія виявилася надзвичайно ефективною та перспективною. Вона дає можливість надійно захищати повітряний простір від ворожих загроз та слугувати додатковим джерелом.

"Сподіваюся, що це буде не просто ноухау, на сьогодні правильне рішення, яке є практично реалізованим", — додав речник.

Сергій Братчук зазначає, літак ЯК-52 продемонстрував, що технології минулого століття можуть бути успішно використані й в сучасних військових операціях. Особливо це стосується знищення російських дронів.

"Ми зараз бачимо проти безпілотників ефективно показують себе технології минулого століття: кулемети з прожекторами, звісно модернізовані, прилади нічного бачення,  лазерні вказівники й літак 80-х 90-х років", — каже військовий.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління та двох радіолокаційних станціях ворога.

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