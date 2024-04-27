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В мережі показали літак, за допомогою якого, ймовірно, збили розвіддрони над Одещиною

27 квітня 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В мережі показали літак, за допомогою якого, ймовірно, збили розвіддрони над Одещиною
Легкомоторний літак Як-52. Фото: KAVA
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В мережі сьогодні, 27 квітня, з’явилися кадри літака, який, ймовірно, працював по ворожих цілях в небі над Одещиною. Пізніше військові підтвердили, що збили два розввіддрони із застосуванням легкомоторної авіації. 

Про збиття повідомили Сили оборони півдня України.

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"Сьогодні, 27.04.24, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян. Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий", — написала пресслужба командування.

Який літак бачили в небі над Одещиною

На відео, що уже завірусилося, можна розпізнати Як-52. Це радянський спортивно-тренувальний літак для первинної підготовки льотного складу. Характеристики його такі:

Конструкція:

  • Як-52 — двомісний суцільнометалевий низькоплан із низькорозташованим вільнонесним крилом.
  • Габарити: довжина — 7,7 м, розмах крила — 9,5 м, площа крила — 15 м².

Вага (кг):

  • Порожнього: варіант із колісним шасі — 1035, варіант із лижним шасі — 1075.
  • Максимальна злітна маса: варіант із колісним шасі — 1315, варіант із лижним шасі — 1355, пілотажна злітна — 1200.

Швидкість (км/год):

  • Максимально допустима — 470.
  • Максимальна горизонтального польоту — 285.
  • Швидкість звалювання (на режимі роботи двигуна "малий газ"):
  • У прямому польоті — 110.
  • У перевернутому — 140.
  • З випущеними щитками — 100.
  • Тривалість польоту — 2,5 год.

Цей літак випускали серійно з 1979 по 1998 рік і використовували для навчання та пілотажних виступів. Наразі він залишається популярним в аероклубах. 

Більше про ворожу атаку 

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 27 квітня завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог випустив 34 ракети, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 21.

Також ми писали, що росіяни атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Додамо, що цієї ночі російські загарбники застосували ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.

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