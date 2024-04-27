В мережі показали літак, за допомогою якого, ймовірно, збили розвіддрони над Одещиною
В мережі сьогодні, 27 квітня, з’явилися кадри літака, який, ймовірно, працював по ворожих цілях в небі над Одещиною. Пізніше військові підтвердили, що збили два розввіддрони із застосуванням легкомоторної авіації.
Про збиття повідомили Сили оборони півдня України.
"Сьогодні, 27.04.24, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян. Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий", — написала пресслужба командування.
Який літак бачили в небі над Одещиною
На відео, що уже завірусилося, можна розпізнати Як-52. Це радянський спортивно-тренувальний літак для первинної підготовки льотного складу. Характеристики його такі:
Конструкція:
- Як-52 — двомісний суцільнометалевий низькоплан із низькорозташованим вільнонесним крилом.
- Габарити: довжина — 7,7 м, розмах крила — 9,5 м, площа крила — 15 м².
Вага (кг):
- Порожнього: варіант із колісним шасі — 1035, варіант із лижним шасі — 1075.
- Максимальна злітна маса: варіант із колісним шасі — 1315, варіант із лижним шасі — 1355, пілотажна злітна — 1200.
Швидкість (км/год):
- Максимально допустима — 470.
- Максимальна горизонтального польоту — 285.
- Швидкість звалювання (на режимі роботи двигуна "малий газ"):
- У прямому польоті — 110.
- У перевернутому — 140.
- З випущеними щитками — 100.
- Тривалість польоту — 2,5 год.
Цей літак випускали серійно з 1979 по 1998 рік і використовували для навчання та пілотажних виступів. Наразі він залишається популярним в аероклубах.
Більше про ворожу атаку
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 27 квітня завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог випустив 34 ракети, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 21.
Також ми писали, що росіяни атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.
Додамо, що цієї ночі російські загарбники застосували ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.
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