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В сети показали самолет, с помощью которого, вероятно, сбили разведдроны над Одесчиной

27 апреля 2024 17:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В сети показали самолет, с помощью которого, вероятно, сбили разведдроны над Одесчиной
Легкомоторный самолет Як-52. Фото: KAVA
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В сети сегодня, 27 апреля, появились кадры самолета, вероятно, работавшего по вражеским целям в небе над Одесчиной. Позже военные подтвердили, что сбили два разведдрона с применением легкомоторной авиации.

О сбитии сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Сегодня, 27.04.24, в небе над Одесчиной с применением легкомоторной авиации, во взаимодействии с Силами обороны Юга Украины уничтожены два разведывательных дрона россиян. Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный", — написала пресс-служба командования.

Какой самолет видели в небе над Одесской областью

На уже завирусившемся видео можно распознать Як-52. Это советский спортивно-тренировочный самолет для первоначальной подготовки летного состава. Характеристики его таковы:

Конструкция:

  • Як-52 — двухместный цельнометаллический низкоплан с низкорасположенным вольнонесущим крылом.
  • Габариты: длина — 7,7 м, размах крыла — 9,5 м, площадь крыла — 15 м².

Вес (кг):

  • Пустого: вариант с колесным шасси — 1035, вариант с лыжным шасси — 1075.
  • Максимальная взлетная масса: вариант с колесным шасси — 1315, вариант с лыжным шасси — 1355, пилотажная взлетная — 1200.

Скорость (км/ч):

  • Максимально допустимая — 470.
  • Максимальная горизонтального полета — 285.
  • Скорость свалки (на режиме работы двигателя "малый газ"):
  • В прямом полете — 110.
  • В перевернутом — 140.
  • С выпущенными щитками — 100.
  • Продолжительность полета — 2,5 часа.

Этот самолет выпускался серийно с 1979 по 1998 год и использовался для обучения и пилотажных выступлений. Пока он остается популярным в аэроклубах.

Больше о вражеской атаке

Напомним, российские захватчики в ночь на 27 апреля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 34 ракеты, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 21.

Также мы писали, что россияне атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Добавим, что этой ночью российские захватчики применили ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

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