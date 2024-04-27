В Одесі було чутно вибух

Слід від збиття дрона. Фото ілюстративне: скриншот

Вибух прогримів в Одесі зараз, 27 квітня. Наразі в регіоні не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві жителі.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.