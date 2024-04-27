Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі було чутно вибух arrow

В Одесі було чутно вибух

27 квітня 2024 14:22
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі було чутно вибух
Слід від збиття дрона. Фото ілюстративне: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вибух прогримів в Одесі зараз, 27 квітня. Наразі в регіоні не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Читайте також:

Моніторингові канали пишуть про збиття розвідувального дрона над містом. 

В Одесі було чутно вибух - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.

Одеса
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
повітряна тривога
дрони
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри