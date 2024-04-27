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В Одессе был слышен взрыв

27 апреля 2024 14:22
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе был слышен взрыв
Следует от сбития дрона. Фото иллюстративный: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Взрыв прогремел в Одессе сейчас, 27 апреля. Пока в регионе не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные жители.

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В Одессе был слышен взрыв - фото 1
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, этой ночью российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
воздушная тревога
дроны
атака

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