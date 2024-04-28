Сергей Братчук рассказал, когда возникла идея сбивать дроны с помощью самолета ЯК-52

Вид из кабины пилота самолета Як-52. Фото: скриншот

Вчера днем в Одесской области поршневой учебно-тренировочный самолет Як-52 сбил российский дрон-разведчик. Видео работы по вражеским целям быстро облетело сеть. Известно, что самолет впервые использовался для защиты воздушного пространства, но сама идея не новая.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Я могу сказать так: что такая идея появилась еще в прошлом году. Об этом долго говорили, и мы видим, что реализация на самом деле состоялась. Я вам скажу, что это поразило обычно жителей южных территорий нашего государства, в том числе одесситов", — сказал военный.

По словам Братчука, эта стратегия оказалась очень эффективной и перспективной. Она позволяет надежно защищать воздушное пространство от враждебных угроз и служить дополнительным источником.

"Надеюсь, что это будет не просто ноухау, на сегодняшний день правильное решение, которое является практически реализованным", — добавил спикер.

Сергей Братчук отмечает, что самолет ЯК-52 продемонстрировал, что технологии прошлого века могут быть успешно использованы и в современных военных операциях. Особенно это касается уничтожения русских дронов.

"Мы сейчас видим против беспилотников эффективно показывают себя технологии прошлого века: пулеметы с прожекторами, конечно, модернизированные, приборы ночного видения, лазерные указатели и самолет 80-х 90-х годов", — говорит военный.

Напомним, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному пункту управления и двум радиолокационным станциям врага.