Ракетний удар по Одещині напередодні Великодня — перші подробиці

Дим від влучання ракети. Фото ілюстративне: скриншот

Сьогодні по обіді російські загарбники завдали ракетного удару по Одеському району. Відомо, що окупанти знову поцілили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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"На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян", — написав він.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Є поранені

Олег Кіпер повідомив про трьох поранених людей: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Більше про обстріли Одещини

Нагадаємо, росіяни змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування. Російські військові б’ють балістичними ракетами типу "Іскандер" з Криму. Вони є більш небезпечними за "Калібри" через свою швидкість та мобільність.

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, станом на сьогодні, 4 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.