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Ракетный удар по Одесчине в канун Пасхи — первые подробности

4 мая 2024 17:02
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ракетный удар по Одесчине в канун Пасхи — первые подробности
Дым от попадания ракеты. Фото иллюстративный: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня после обеда российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесскому району. Известно, что оккупанты снова попали по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", — написал он.

Ракетный удар по Одесщине накануне Пасхи - первые подробности - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Есть раненые

Олег Кипер сообщил о трех раненых людях: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Больше об обстрелах Одесчины

Напомним, россияне изменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования. Российские военные бьют баллистическими ракетами типа "Искандер" из Крыма. Они опаснее "Калибров" из-за своей скорости и мобильности.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 4 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Одесса
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Новости Одессы
ракетный удар

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