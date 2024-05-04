Ракетный удар по Одесчине в канун Пасхи — первые подробности

Дым от попадания ракеты. Фото иллюстративный: скриншот

Сегодня после обеда российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесскому району. Известно, что оккупанты снова попали по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", — написал он.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Есть раненые

Олег Кипер сообщил о трех раненых людях: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Больше об обстрелах Одесчины

Напомним, россияне изменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования. Российские военные бьют баллистическими ракетами типа "Искандер" из Крыма. Они опаснее "Калибров" из-за своей скорости и мобильности.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 4 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.