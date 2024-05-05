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Террор Одесчины — Братчук рассказал, какую цель преследуют оккупанты

5 мая 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Террор Одесчины — Братчук рассказал, какую цель преследуют оккупанты
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесчина в последнее время постоянно находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугать людей захватом города.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Экономический террор

По словам военного, сейчас стратегия врага состоит в том, чтобы Одесский регион не мог помогать фронту. Он успокаивает, что у россиян никогда не было и нет достаточных ресурсов, чтобы высадить десант в городе.

"Если брать экономические военные аспекты, понятно, что это попытка бить по нашим ресурсам: по энергетической и критической инфраструктуре. Это они делают для того, чтобы уменьшить, ну скажем так, промышленный экономический потенциал. Ну и военный. В том числе нашего региона", — добавил военный.

Панические настроения

Однако, по мнению спикера, это лишь одна часть их плана. Вторая часть этого террора состоит в попытке вызвать панический страх среди местного населения.

"Это эмоциональный террор людей. Враг пытается загнать человека в комнату страха, ведь страх — это эмоция, когда человеком легче всего управлять… Но враг не достиг цели ни в панических настроениях, ни в своих планах", — сказал он.

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

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