Скільки людей одружилися у День Святого Валентина

Одруження у День святого Валентина: скільки пар з’єднали долі шлюбом
Багато пар мріють одружитися саме у День святого Валентина. Протягом всього дня в Україні тривала акція "Кохання переможе". Дехто подавав заявки до ДРАЦСу, а дехто офіційно закріпив стосунки шлюбом. У день закоханих в Україні з’явилось 1754 нові родини.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
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Одеська область на третьому місці за кількістю пар, які побралися в День закоханих. Загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у:
- Дніпропетровська область — 180,
- м. Київ — 151,
- Одеська область — 142,
- Черкаська область — 114,
- Київська область — 108,
- Вінницька область — 107.
"Шлюб за добу"
Кохання не можливо зупинити. 75 пар вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою — в рамках проєкту "Шлюб за добу".
Де в Одесі можна одружитись за добу
- Комунальне підприємство "Право", вул. Рішельєвська, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.
- Комунальне підприємство "Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради", вул. Велика Арнаутська, 15, 10-й поверх, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.
- Комунальне підприємство "Агенція державної реєстрації", вул. Бернардацці, 2 а, прим. 311, тел. (063) 966 34 39.
- Комунальне підприємство "Комфорт", вул. Катерининська, 21, офіс 9, тел. (050) 492 64 53.
Нагадаємо, Одеська область, попри війну, вирвалась у лідери за кількістю шлюбів за рік. Відділи загсів Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували 64 407 шлюбів.
Також Одещина увійшла до четвірки регіонів за кількістю шлюбів, укладених у День захисників та захисниць. В Україні свої долі тоді офіційно поєднали 1 300 пар закоханих.