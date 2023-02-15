Сколько людей поженились в День Святого Валентина

Ничто не должно препятствовать любви

Многие пары мечтают жениться именно в День Святого Валентина. В течение всего дня в Украине продолжалась акция "Любовь победит". Некоторые подавали заявки в ДРАЦС, а некоторые официально закрепили отношения браком. В день влюбленных в Украине появилось 1754 новых семей.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины

Одесская область на третьем месте по количеству пар, обручившихся в День влюбленных. В целом 14 февраля больше всего молодоженов зарегистрировали брак:

Днепропетровская область — 180,

г. Киев — 151,

Одесская область — 142,

Черкасская область — 114,

Киевская область —108,

Винницкая область — 107.

"Брак за сутки"

Любовь нельзя остановить. 75 пар решили не ждать установленного срока и жениться на упрощенной процедуре — в рамках проекта "Брак за сутки".

Где в Одессе можно жениться за сутки

Коммунальное предприятие "Право", ул. Ришельевская, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.

Коммунальное предприятие "Центр государственной регистрации Авангардовского поселкового совета", ул. Большая Арнаутская, 15, 10 этаж, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.

Коммунальное предприятие "Агентство государственной регистрации", ул. Бернардацци, 2а, пом. 311, тел. (063) 966 34 39.

Коммунальное предприятие "Комфорт", ул. Екатерининская, 21, офис 9, тел. (050) 492 64 53.

Напомним, одесская область, несмотря на войну, вырвалась в лидеры по количеству браков за год. Отделы загсов Южного межрегионального управления Министерства юстиции зарегистрировали 64 407 браков.

Также Одесчина вошла в четверку регионов по количеству браков, заключенных в День защитников и защитниц. В Украине свои судьбы тогда официально объединили 1300 пар влюбленных.