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Свадьба в День Святого Валентина: сколько пар соединили судьбы браком

15 февраля 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сколько людей поженились в День Святого Валентина
Ничто не должно препятствовать любви
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Многие пары мечтают жениться именно в День Святого Валентина. В течение всего дня в Украине продолжалась акция "Любовь победит". Некоторые подавали заявки в ДРАЦС, а некоторые официально закрепили отношения браком. В день влюбленных в Украине появилось 1754 новых семей.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины

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Одесская область на третьем месте по количеству пар, обручившихся в День влюбленных. В целом 14 февраля больше всего молодоженов зарегистрировали брак:

  • Днепропетровская область — 180,
  • г. Киев — 151,
  • Одесская область — 142,
  • Черкасская область — 114,
  • Киевская область —108,
  • Винницкая область — 107.

"Брак за сутки"

Любовь нельзя остановить. 75 пар решили не ждать установленного срока и жениться на упрощенной процедуре — в рамках проекта "Брак за сутки".

Где в Одессе можно жениться за сутки

  • Коммунальное предприятие "Право", ул. Ришельевская, 4, тел. (048) 725 30 59; 725 31 07.
  • Коммунальное предприятие "Центр государственной регистрации Авангардовского поселкового совета", ул. Большая Арнаутская, 15, 10 этаж, тел. (048) 797 20 40; 797 20 42.
  • Коммунальное предприятие "Агентство государственной регистрации", ул. Бернардацци, 2а, пом. 311, тел. (063) 966 34 39.
  • Коммунальное предприятие "Комфорт", ул. Екатерининская, 21, офис 9, тел. (050) 492 64 53.

Напомним, одесская область, несмотря на войну, вырвалась в лидеры по количеству браков за год. Отделы загсов Южного межрегионального управления Министерства юстиции зарегистрировали 64 407 браков.

Также Одесчина вошла в четверку регионов по количеству браков, заключенных в День защитников и защитниц. В Украине свои судьбы тогда официально объединили 1300 пар влюбленных.

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