Охочих виїхати за кордон багато — на трасі Одеса — Рені затори та черги на КПП
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 1 червня. Окрім цього зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон майже на всіх КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, на в'їзді з Маяк та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько чотирьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом зафіксована черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах села Новосільське. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга з охочих виїхати до Румунії.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста та в селі Долинське. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
На автозаправних станціях України ціни на деякі види пального знизилися. За останню добу здешевшав бензин марки А-95 та А-92, а також знизилась вартість дизельного палива. Ціни на автогаз та бензин марки А-95+ залишились на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 1 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,58 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,58 грн/л;
- скраплений газ — 26,57 грн/л.
Нагадаємо, на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок.
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