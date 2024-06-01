Желающих выехать за границу много — на трассе Одесса — Рени пробки и очереди на КПП

Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 1 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать за границу почти на всех КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, на въезде из Маяк и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около четырех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом зафиксирована очередь.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Ситуация на трассе в направлении "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах села Новосельское. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь из желающих выехать в Румынию.

Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу и в селе Долинское. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины цены на некоторые виды горючего снизились. За последние сутки подешевел бензин марки А-95 и А-92, а также снизилась стоимость дизельного топлива. Цены на газ и бензин марки А-95+ остались на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 1 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,58 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,33 грн/л;

дизельное топливо — 52,58 грн/л;

сжиженный газ — 26,57 грн/л.

Напомним, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.