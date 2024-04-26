Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Охочих виїхати за кордон багато — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини arrow

Охочих виїхати за кордон багато — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини

26 квітня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Охочих виїхати за кордон багато — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на вечір п'ятниці, 26 квітня, затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів, а також і на самому виїзді з обласного центру. Також зафіксовано великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольором. Дорога до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 25 хвилин.

Затори вечірні - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
 

Затори вечірні - фото 2
Затори на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах населених пунктів Татарбунари, Сарата та Саф'яни. Окрім того, є затор перед самим КПП.  За даними картографічного сервісу, подорож до Орлівки триватиме 4 години 30 хвилин. 
 

Затори вечірні - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину А-95+ зросла на 42 копійки, а бензин марки А-95 та А-92 здорожчав на 27 та 9 копійок відповідно. Водночас ціна дизпального знизилась на 10 копійок, а автогаз здешевшав на три копійки.

За даними моніторингового сайту, 26 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,43 грн/л;
  • А-95 — 54,99 грн/л;
  • А-92 — 51,86 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,28 грн/л;
  • скраплений газ — 27,80 грн/л.

Нагадаємо, що з 24 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою введено нову послугу ''єЧерга'', що дозволить кожному автобусу обирати час свого перетину кордону. Зокрема, в ініціативу залучено вісім КПП на Одещині та ще три — у Чернівецькій області.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
дороги
авто
Одеська область
затори
Новини Одеси
черги
е-черга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри