Охочих виїхати за кордон багато — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір п'ятниці, 26 квітня, затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів, а також і на самому виїзді з обласного центру. Також зафіксовано великі черги з охочих виїхати до сусідньої країни через Старокозаче.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольором. Дорога до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 25 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.



Затори на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах населених пунктів Татарбунари, Сарата та Саф'яни. Окрім того, є затор перед самим КПП. За даними картографічного сервісу, подорож до Орлівки триватиме 4 години 30 хвилин.



Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину А-95+ зросла на 42 копійки, а бензин марки А-95 та А-92 здорожчав на 27 та 9 копійок відповідно. Водночас ціна дизпального знизилась на 10 копійок, а автогаз здешевшав на три копійки.

За даними моніторингового сайту, 26 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,43 грн/л;

А-95 — 54,99 грн/л;

А-92 — 51,86 грн/л;

дизельне пальне — 54,28 грн/л;

скраплений газ — 27,80 грн/л.

Нагадаємо, що з 24 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою введено нову послугу ''єЧерга'', що дозволить кожному автобусу обирати час свого перетину кордону. Зокрема, в ініціативу залучено вісім КПП на Одещині та ще три — у Чернівецькій області.