Желающих уехать за границу много — ситуация с пробками на международной трассе Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер пятницы, 26 апреля, пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ, а также и на самом выезде из областного центра. Также зафиксированы большие очереди из желающих выехать в соседнюю страну через Старокозачье.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и черным цветом. Дорога в Паланку сегодня продлится 1 час 25 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачее" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на Староказачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах населенных пунктов Татарбунары, Сарата и Сафьяны. Кроме того, есть пробка перед самим КПП. По данным картографического сервиса, путешествие в Орловку будет длиться 4 часа 30 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина А-95+ выросла на 42 копейки, а бензин марки А-95 и А-92 подорожал на 27 и 9 копеек соответственно. В то же время цена дизтоплива снизилась на 10 копеек, а автогаз подешевел на три копейки.

По данным мониторингового сайта, 26 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,43 грн/л;

А-95 — 54,99 грн/л;

А-92 — 51,86 грн/л;

дизельное топливо — 54,28 грн/л;

сжиженный газ — 27,80 грн/л.

Напомним, что с 24 апреля на 10 пунктах пропуска с Молдовой введена новая услуга "єЧерга" , что позволит каждому автобусу выбирать время своего пересечения границы. В частности, в инициативу привлечены восемь КПП в Одесской области и еще три — в Черновицкой области.