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Окупанти б'ють по Одесі, бо вона була і буде українською, — Братчук

31 січня 2023 08:31
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
Окупанти б'ють по Одесі, бо вона була і буде українською, — Братчук
Ворог продовжить тактику терору
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Ніч з 30 на 31 січня в Одесі та області минула без сигналів повітряної тривоги. Проте останні атаки рф свідчать про те, що ідеї знищення енергетичного фронту вони не полишать. Тож тактика терору має продовження. 

Про це повідомив у телемарафоні речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

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"Терористична тактика росії не змінюється, всі сценарії передбачувані. Найперше йде тиск на населення і йдуть удари по енергетичній інфраструктурі. Об'єкти критичної та військової інфраструктури це перш за все мета. Але саме цивільне, намагання загнати у нас клітку, у темряву повну, зупини наші порти — ось це головна мета ворога", — сказав Братчук. 

Після обстрілу 26 січня ситуація в енергосистемі Одеської області лишається складною. Найкритичніша ситуація саме в Одесі та Одеському районі. Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б 4 години на добу. Втім слід розуміти, що ремонтні роботи все ще ведуться.

Ситуація на фронті 

Російська федерація продовжує виношувати плани нового великого вторгнення на територію України. Для цього вона закуповує зброю і готує до 200 тисяч резервістів.

У Луганську під потреби російських окупантів передали два пологові будинки. У звичайних лікарнях місць для розташування поранених військовослужбовців рф уже немає.

"Ексвагнерівець" розповів, що став свідком того, як солдатів перетворюють на гарматне м'ясо. За його словами, деяких бійців навіть показово вбивали за те, що вони не хотіли йти воювати.

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