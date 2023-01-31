Оккупанты бьют по Одессе, потому что она была и будет украинская, — Братчук
Ночь с 30 по 31 января в Одессе и области прошла без сигналов воздушной тревоги. Однако последние атаки россии свидетельствуют о том, что идеи уничтожения энергетического фронта они не оставят. Тактика террора имеет продолжение.
Об этом сообщил в телемарафоне спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Террористическая тактика россии не меняется, все сценарии предсказуемы. Прежде всего идет давление на население и идут удары по энергетической инфраструктуре. Объекты критической и военной инфраструктуры это прежде всего цель. Но именно гражданское, попытка загнать у нас клетку, во тьму полную, останови наши порты — вот это главная цель врага" , — сказал Братчук.
После обстрела 26 января ситуация в энергосистеме Одесской области остается сложной. Самая критическая ситуация именно в Одессе и Одесском районе. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы все еще ведутся.
Ситуация на фронте
Российская федерация продолжает вынашивать планы нового вторжения на территорию Украины. Для этого оно закупает оружие и готовит до 200 тысяч резервистов.
В Луганске под нужды российских оккупантов передали два роддома. В обычных больницах мест для расположения раненых военнослужащих россии уже нет.
"Экс-вагнеровец" рассказал, что стал свидетелем того, как солдат превращают в пушечное мясо. По его словам, некоторых бойцов даже показательно убивали за то, что они не хотели идти воевать.