Окупанти облаштували військовий опорник у Євпаторії

Окупанти облаштували опорний пункт у Євпаторії. Фото: скриншот з google/maps

У тимчасово окупованому Криму російські війська розмістили опорний пункт у занедбаній багатоповерховій будівлі біля моря. Територія взята під охорону, облаштовані позиції для стрільби, поруч помічено техніку та військових.

Про це повідомив рух "АТЕШ" в Telegram.

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Опорні пункти росіян у Євпаторії

Агенти руху повідомляють, що новий опорний пункт окупанти облаштували у місті Євпаторія. Військові РФ облаштували свої позиції у занедбаній багатоповерховій будівлі, розташованій неподалік узбережжя.

На території пункту встановлено обладнання для спостереження та стрілянини, а також зафіксовано наявність військової техніки та особового складу. Будівлю взято під "охорону".

"Розміщення військових об'єктів у цивільній забудові у Криму вже стало системним явищем. Крім того, такими діями окупанти переслідують кілька цілей — не лише "оборону" півострова, а й банальне "віджимання" різних об'єктів для свого збагачення", — додали агенти "АТЕШ".

Рух "АТЕШ" закликає кримчан доєднуватися до боротьби з окупаційною владою, наголошуючи, що кожен може зробити внесок у звільнення Криму.

Нагадаємо, раніше партизани зафіксували переміщення колони військової техніки росіян поблизу Джанкоя. Також ми писали, що туристи в цьому році не поїдуть відпочивати на пляжах у Криму.