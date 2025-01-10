Туристичний сезон у Криму зірвано, причина

Кримський пляж забруднений мазутом. Фото: росЗМІ

Курортний сезон влітку 2025 року в окупованому РФ Криму сильно постраждає. Причина цього — розлив нафтопродуктів у Чорному морі та спроби російської влади приховати масштаби катастрофи.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на місцевого екскурсовода.

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Провалили комунікацію

За словами джерела видання, викиди мазуту на узбережжі Криму почали з'являтися ще у 20-х числах грудня. Втім окупаційна влада два тижні ніяк не коментувала ситуацію. В результаті, у соцмережах почала з'являтися інформація від волонтерів і небайдужих мешканців про наслідки аварії та бездіяльність чиновників. Через це туристи почали масово відмовлятися від раннього бронювання відпочинку на півострові.

"За моєю інформацією від знайомих керівників кримських засобів розміщення, після Нового року розпочався досить суттєвий обсяг скасування бронювання, і єдиною причиною люди називають мазутне забруднення води та пляжів", — говорить екскурсовод.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки шторм розломив навпіл два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. З'ясувалося, що нафтопродукти цієї марки ще не потрапляли у воду, тому важко прогнозувати, як вони поводитимуться. Зазначимо, що на Одещині вже помітили птахів, забруднених мазутом.