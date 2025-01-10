Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Туристы не поедут в Крым в этом году — что известно arrow

Туристы не поедут в Крым в этом году — что известно

10 января 2025 19:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Туристический сезон в Крыму сорван, причина
Крымский пляж загрязнен мазутом. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Курортный сезон летом 2025 года в оккупированном РФ Крыму сильно пострадает. Причина этого — разлив нефтепродуктов в Черном море и попытки российских властей скрыть масштабы катастрофы.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на местного экскурсовода.

Читайте также:

Провалили коммуникацию

По словам источника издания, выбросы мазута на побережье Крыма начали появляться еще в 20-х числах декабря. Впрочем оккупационные власти две недели никак не комментировали ситуацию. В результате, в соцсетях начала появляться информация от волонтеров и неравнодушных жителей о последствиях аварии и бездействии чиновников. Из-за этого туристы начали массово отказываться от раннего бронирования отдыха на полуострове.

"По моей информации от знакомых руководителей крымских средств размещения, после Нового года начался довольно существенный объем отмены бронирования, и единственной причиной люди называют мазутное загрязнение воды и пляжей", — говорит экскурсовод.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива шторм разломил пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Выяснилось, что нефтепродукты этой марки еще не попадали в воду, поэтому трудно прогнозировать, как они будут вести себя. Отметим, что в Одесской области уже заметили птиц, загрязненных мазутом.

туристы Крым экологическая катастрофа экологическая угроза туризм

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

20:10 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

20:02 Зеленский объяснил, почему Украине важны гарантии безопасности

20:01 Одесситов оставили без брендовой одежды — что произошло

20:00 Брак во время войны — могут ли военные жениться онлайн

19:59 В Киеве молодые люди перекрыли дорогу и слушали музыку РФ — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:54 Штрафы и тюрьма — что категорически запретят во время тревог

19:52 Великобритания впервые ввела санкции против газовых компаний РФ

19:26 Туристы не поедут в Крым в этом году — что известно

19:25 На Львов движется метель — действует предупреждение об опасности

19:19 Подрывают основу военной машины РФ — Зеленский о санкциях США

Срочная новость

20:10 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

20:02 Зеленский объяснил, почему Украине важны гарантии безопасности

20:01 Одесситов оставили без брендовой одежды — что произошло

20:00 Брак во время войны — могут ли военные жениться онлайн

19:59 В Киеве молодые люди перекрыли дорогу и слушали музыку РФ — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:54 Штрафы и тюрьма — что категорически запретят во время тревог

19:52 Великобритания впервые ввела санкции против газовых компаний РФ

19:26 Туристы не поедут в Крым в этом году — что известно

19:25 На Львов движется метель — действует предупреждение об опасности

19:19 Подрывают основу военной машины РФ — Зеленский о санкциях США

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия