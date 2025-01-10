Туристический сезон в Крыму сорван, причина

Крымский пляж загрязнен мазутом. Фото: росСМИ

Курортный сезон летом 2025 года в оккупированном РФ Крыму сильно пострадает. Причина этого — разлив нефтепродуктов в Черном море и попытки российских властей скрыть масштабы катастрофы.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на местного экскурсовода.

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По словам источника издания, выбросы мазута на побережье Крыма начали появляться еще в 20-х числах декабря. Впрочем оккупационные власти две недели никак не комментировали ситуацию. В результате, в соцсетях начала появляться информация от волонтеров и неравнодушных жителей о последствиях аварии и бездействии чиновников. Из-за этого туристы начали массово отказываться от раннего бронирования отдыха на полуострове.

"По моей информации от знакомых руководителей крымских средств размещения, после Нового года начался довольно существенный объем отмены бронирования, и единственной причиной люди называют мазутное загрязнение воды и пляжей", — говорит экскурсовод.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива шторм разломил пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Выяснилось, что нефтепродукты этой марки еще не попадали в воду, поэтому трудно прогнозировать, как они будут вести себя. Отметим, что в Одесской области уже заметили птиц, загрязненных мазутом.