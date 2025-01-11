Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Оккупанты обустраивают опорные пункты в крымских многоэтажках arrow

Оккупанты обустраивают опорные пункты в крымских многоэтажках

11 января 2025 11:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Оккупанты обустроили военный опорник в Евпатории
Оккупанты обустроили опорный пункт в Евпатории. Фото: скриншот с google/maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В временно оккупированном Крыму российские войска разместили опорный пункт в заброшенном многоэтажном здании у моря. Территория взята под охрану, обустроены позиции для стрельбы, рядом замечена техника и военные.

Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Telegram.

Читайте также:
Оккупанты обустраивают опорные пункты в крымских многоэтажках - фото 1
Сообщение о размещении опорных пунктов россиян в Крыму. Фото: скриншот

Опорные пункты россиян в Евпатории

Агенты движения сообщают, что новый опорный пункт оккупанты обустроили в городе Евпатория. Военные РФ обустроили свои позиции в заброшенном многоэтажном здании, расположенном недалеко от побережья.

На территории пункта установлено оборудование для наблюдения и стрельбы, а также зафиксировано наличие военной техники и личного состава. Здание взято под "охрану".

"Размещение военных объектов в гражданской застройке в Крыму уже стало системным явлением. Кроме того, такими действиями оккупанты преследуют несколько целей — не только "оборону" полуострова, но и банальное "отжимание" различных объектов для своего обогащения", — добавили агенты "АТЕШ".

Рух "АТЕШ" призывает крымчан присоединяться к борьбе с оккупационными властями, подчеркивая, что каждый может внести вклад в освобождение Крыма.

Напомним, ранее партизаны зафиксировали перемещение колонны военной техники россиян вблизи Джанкоя. Также мы писали, что туристы в этом году не поедут отдыхать на пляжах в Крыму.

Одесса российские войска Крым Новости Одессы війна АТЕШ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:52 Боевой медик группы Grizzly показал видео с фронта Харьковщины

11:46 Оккупанты обустраивают опорные пункты в крымских многоэтажках

11:44 Гренландия ответила на желание Трампа присоединить территорию

11:22 Байден высказался о шансах Украины на победу в войне

11:21 Угроза метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:17 В Молдове будут тщательнее проверять посылки из Украины

11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

11:13 Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

11:10 Ефросинина отреагировала на заключение скандального Ктиторчука

11:04 Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

11:52 Боевой медик группы Grizzly показал видео с фронта Харьковщины

11:46 Оккупанты обустраивают опорные пункты в крымских многоэтажках

11:44 Гренландия ответила на желание Трампа присоединить территорию

11:22 Байден высказался о шансах Украины на победу в войне

11:21 Угроза метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:17 В Молдове будут тщательнее проверять посылки из Украины

11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

11:13 Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

11:10 Ефросинина отреагировала на заключение скандального Ктиторчука

11:04 Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея