Оккупанты обустроили военный опорник в Евпатории

Оккупанты обустраивают опорные пункты в крымских многоэтажках
В временно оккупированном Крыму российские войска разместили опорный пункт в заброшенном многоэтажном здании у моря. Территория взята под охрану, обустроены позиции для стрельбы, рядом замечена техника и военные.
Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Telegram.
Опорные пункты россиян в Евпатории
Агенты движения сообщают, что новый опорный пункт оккупанты обустроили в городе Евпатория. Военные РФ обустроили свои позиции в заброшенном многоэтажном здании, расположенном недалеко от побережья.
На территории пункта установлено оборудование для наблюдения и стрельбы, а также зафиксировано наличие военной техники и личного состава. Здание взято под "охрану".
"Размещение военных объектов в гражданской застройке в Крыму уже стало системным явлением. Кроме того, такими действиями оккупанты преследуют несколько целей — не только "оборону" полуострова, но и банальное "отжимание" различных объектов для своего обогащения", — добавили агенты "АТЕШ".
Рух "АТЕШ" призывает крымчан присоединяться к борьбе с оккупационными властями, подчеркивая, что каждый может внести вклад в освобождение Крыма.
Напомним, ранее партизаны зафиксировали перемещение колонны военной техники россиян вблизи Джанкоя. Также мы писали, что туристы в этом году не поедут отдыхать на пляжах в Крыму.
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