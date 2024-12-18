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Окупанти під Миколаєвом — український фільм увійшов до ТОП-2024

18 грудня 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стрічка про окупацію Миколаївщини увійшла до списку найкращих фільмів року
Кадр з фільму "Мирні люди". Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Британський інститут кінематографії (BFI) включив українсько-канадсько-французьку стрічку "Мирні люди" до переліку найкращих фільмів 2024 року. Матеріал для неї монтували у Миколаївській, Київській та Харківській областях, а також у Києві.  

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися зі списку BFI.

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Про що фільм

"Мирні люди" (в англомовному варіанті "Intercepted", тобто "Перехоплені") — це документалка української режисерки Оксани Карпович. Вона складається з перехоплених українською розвідкою розмов російських окупантів зі своїми близькими в РФ. Аудіодоріжіки цих розмов накладені на відео    наслідків бойових дій: розтрощені домівки, підірвані мости, згоріла техніка.

"Стрічка не показує насилля та не має кривавих документальних кадрів. Разом з тим вона голосами розкриває правду на природу зла та окупанта і шокує. Голоси "мирних", цивільних — матерів, дружин і друзів — розкривають світові очі не лише на хід так званої "спецоперації", а й на жахливий внутрішній світ суспільства, яке стоїть за її виконанням", — говорять автори стрічки.  

Нагадаємо, в Одесі відзначили ювілей видатної кінорежисерки Кіри Муратової. Також у Києві відбулася прем'єра комедії "Збори ОСББ".

Одеса кіно Миколаїв Миколаївська область українські фільми

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