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Оккупанты под Николаевом — украинский фильм вошел в ТОП-2024

18 декабря 2024 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Лента об оккупации Николаевщины вошла в список лучших фильмов года
Фото из фильма "Мирные люди". Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Британский институт кинематографии (BFI) включил украинско-канадско-французскую ленту "Мирные люди" в список лучших фильмов 2024 года. Материал для нее монтировали в Николаевской, Киевской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из списка BFI.

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О чем фильм

"Мирные люди" (в англоязычном варианте "Intercepted", то есть "Перехваченные") — это документалка украинского режиссера Оксаны Карпович. Она состоит из перехваченных украинской разведкой разговоров российских оккупантов со своими близкими в РФ. Аудиордорожки этих разговоров наложены на видео последствий боевых действий: разрушенные дома, взорванные мосты, сгоревшая техника.

"Лента не показывает насилие и не имеет кровавых документальных кадров. Вместе с тем она голосами раскрывает правду на природу зла и оккупанта и шокирует. Голоса "мирных", гражданских — матерей, жен и друзей — раскрывают мировые глаза не только на ход так называемой" спецоперации", но и на ужасный внутренний мир общества, стоящего за ее исполнением", — говорят авторы ленты.

Напомним, в Одессе отметили юбилей выдающегося кинорежиссера Киры Муратовой. Также в Киеве состоялась премьера комедии "Собрание ОСМД".

Одесса кино Николаев Николаевская область украинские фильмы

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