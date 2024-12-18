Лента об оккупации Николаевщины вошла в список лучших фильмов года

Фото из фильма "Мирные люди". Фото: скриншот

Британский институт кинематографии (BFI) включил украинско-канадско-французскую ленту "Мирные люди" в список лучших фильмов 2024 года. Материал для нее монтировали в Николаевской, Киевской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из списка BFI.

Читайте также:

О чем фильм

"Мирные люди" (в англоязычном варианте "Intercepted", то есть "Перехваченные") — это документалка украинского режиссера Оксаны Карпович. Она состоит из перехваченных украинской разведкой разговоров российских оккупантов со своими близкими в РФ. Аудиордорожки этих разговоров наложены на видео последствий боевых действий: разрушенные дома, взорванные мосты, сгоревшая техника.

"Лента не показывает насилие и не имеет кровавых документальных кадров. Вместе с тем она голосами раскрывает правду на природу зла и оккупанта и шокирует. Голоса "мирных", гражданских — матерей, жен и друзей — раскрывают мировые глаза не только на ход так называемой" спецоперации", но и на ужасный внутренний мир общества, стоящего за ее исполнением", — говорят авторы ленты.

Напомним, в Одессе отметили юбилей выдающегося кинорежиссера Киры Муратовой. Также в Киеве состоялась премьера комедии "Собрание ОСМД".