В Одесі відкрили меморіальну дошку Кіри Муратової

Відкриття меморіальної дошки Кіри Муратової. Фото: rayon.in.ua

В Одеській кіностудії урочисто відкрили меморіальну дошку на честь видатної кінорежисерки Кіри Муратової, яка пропрацювала тут більше пів сторіччя. Крім того, заклад обіцяє й інші заходи, присвячені їй.

Про це повідомили в Одеській кіностудії.

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У вівторок, 5 листопада, кіноспільнота відзначатиме 90-річчя з дня народження Кіри Муратової. До цієї дати й приурочили відкриття меморіальної таблички. Крім того, у п'ятницю, 8 листопада, на кіностудії покажуть присвяченій видатній режисерці фільм "Не хочу, щоб про мене розповідали інші. Кіра Муратова", а кінознавець Євген Женін представить глядачам фільм самої майстрині "Короткі зустрічі".

Меморіальна дошка на честь Кіри Муратової. Фото: rayon.in.ua

Хто така Кіра Муратова

Кіра Муратова народилася у місті Сороки (зараз це територія Молдови), але з 1962 року працювала на Одеській кіностудії. Вона займалася кінематографією більше 50 років і отримала безліч престижних міжнародних нагород. Найвідоміші фільми Кіри Муратової — "Зміна долі" і "Астенічний синдром".

Нагадаємо, в Одесі почали знімати фільм про українського кінорежисера Олександра Довженка. Також ми розповідали, чим живе Одеська кіностудія під час війни.