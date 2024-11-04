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Кира Муратова на Одесской киностудии — день рождения режиссера

4 ноября 2024 18:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе открыли мемориальную доску Киры Муратовой
Открытие мемориальной доски Киры Муратовой. Фото: rayon.in.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской киностудии торжественно открыли мемориальную доску в честь выдающейся кинорежиссера Киры Муратовой, проработавшей здесь более полувека. Кроме того, заведение обещает и другие мероприятия, посвященные ей.

Об этом сообщили в Одесской киностудии.

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Во вторник, 5 ноября, киносообщество будет отмечать 90-летие со дня рождения Киры Муратовой. К этой дате и приурочили к открытию мемориальной таблички. Кроме того, в пятницу, 8 ноября, на киностудии покажут посвященной выдающемуся режиссеру фильм "Не хочу, чтобы обо мне рассказывали другие. Кира Муратова", а киновед Евгений Женин представит зрителям фильм самой мастерицы "Краткие встречи".

Кира Муратова на Одесской киностудии — день рождения режиссера - фото 1
Мемориальная доска в честь Киры Муратовой. Фото: rayon.in.ua

Кто такая Кира Муратова

Кира Муратова родилась в городе Сороки (сейчас это территория Молдовы), но с 1962 работала на Одесской киностудии. Она занималась кинематографией более 50 лет и получила множество самых престижных международных наград. Самые известные фильмы Киры Муратовой — "Перемена участи" и "Астенический синдром".

Напомним, в Одессе начали снимать фильм об украинском кинорежиссере Александре Довженко. Также мы рассказывали, чем живет Одесская киностудия во время войны.

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