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Окупанти шукають нові логістичні шляхи, — Гуменюк про влучання у Чонгарський міст

30 липня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Логістичні шляхи росіян під вогневим контролем ЗСУ
Чонгарський міст. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора російські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про повторний удар по Чонгарському мосту, що ускладнює переміщення військової техніки. У Збройних силах України цю інформацію підтвердили та назвали "хірургічною роботою".

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері національного телемарафону.

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За її словами, на лівому березі Дніпра ворог відчуває суттєву нестачу і снарядів, і техніки. ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу та зачищають позиції окупантів.

"Певні деталі влучання знадобляться окупантам, щоб хоч якось відновлювати логістику, але ми знаємо про те, що робота Сил оборони спрямована на руйнування планів ворога. Ці пошкодження спрямовані на те, щоб знизити їхню пропускну активність, щоб вони не могли забезпечувати логістику ворога", — наголосила Гуменюк. 

Також речниця "Півдня" зазначила, що росіяни під час перекидання техніки тимчасово окупованими територіями використовують цивільних у якості живого щита, щоб ЗСУ не уразили колони під час транспортування. 

Нагадаємо, Сили оборони на півдні продовжують знищувати окупантів. Зокрема,  виїзд на західну частину Кінбурнської коси, що на Миколаївщині, росіяни самі називають "квитком в один кінець".

Додамо, окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Загарбники кидають на фронт загони "шторм-Z". Здебільшого вони складаються з в'язнів.

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